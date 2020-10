Zondag 1 coronapatiënt overleden: woensdag opent corona-afdeling opnieuw de deuren Margo Koekoekx

05 oktober 2020

17u09 0 Vilvoorde Opnieuw acht gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 in Vilvoorde. Woensdag wordt er opnieuw een corona-afdeling geopend.

Vandaag liggen opnieuw acht coronapatiënten gehospitaliseerd in AZ Jan Portaels. Gisteren (zondag) was er sinds de eerste golf opnieuw een overledene. Dat was enkele maanden geleden. Twee patiënten werden ontslagen. “Wij maken ons op om woensdag opnieuw een corona-afdeling te openen. Daar bieden veertien bedden ruimte voor patiënten met COVID-19”, zegt woordvoerster Helena Polfliet.

“Het valt op dat opnieuw ouderen getroffen worden. Zij blijven meestal ook langer opgenomen dan jonge mensen. Zo zitten er opnieuw enkele ouderen en bewoners van woonzorgcentra tussen de gehospitaliseerden. We kunnen niet spreken van haarden in de woonzorgcentra. Het gaat telkens om een enkeling.”