Zomerse avondwandeling ‘van Koningslo tot Potaardeveld’ DBS

21 augustus 2019

17u47 0 Vilvoorde De zomerse avondwandeling van donderdag 22 augustus leidt van rondpunt Het Voor in Koningslo naar de bronnen van de Tangebeek in het Haneveld.

Je duikt onder de ring en komt zo in het open landschap van de Potaarde. Over de Kraaienberg wordt vervolgens teruggewandeld van Grimbergen naar Koningslo.

De totale afstand van de wandeling bedraagt acht kilometer. Vertrek om 19 uur aan het rondpunt Het Voor in Koningslo. De begeleiding is in handen van Magda Van Stevens. Goede wandelschoenen zijn aangewezen, zeker bij nat weer. Niet toegankelijk voor rolstoelen of kinderwagens. Honden aan de leiband zijn welkom.