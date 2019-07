Zomerse avondwandeling door Asiat en Far-West DBS

01 juli 2019

18u36 0 Vilvoorde De Vilvoordse stadsgidsen nemen je tijdens de zomerse avondwandeling op donderdag 4 juli mee op ontdekking door het nieuwe stadsdeel Asiat en de wijk Far-West.

Deze plek wordt de komende jaren een nieuwe en bruisende site in het midden van de stad met aandacht voor ontspanning en plezier. Afgelopen weekend ging er al de ‘Zomer van Asiat’ van start. Op het terrein van de oude legerkazerne vinden in juli en augustus al een pak activiteiten en evenementen plaats.

De wandeling wordt gecombineerd met een inkijk in een andere bekende wijk van de stad, de Far-West. Het vertrek is voorzien om 19 uur ter hoogte van Mechelsesteenweg 255. De wandeling is vijf kilometer lang. Houd er rekening mee dat sommige stukken moeilijker toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens.