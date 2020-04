Zoektocht naar Vlaamse reuzen wordt zoektocht naar nieuw maatje voor King Julien: “Prince Harry werd gepakt door de vos” Op zoek naar een nieuw maatje voor King Julien Margo Koekoekx

01 april 2020

12u19 0 Vilvoorde Goed en slecht nieuws uit Houtem. Zondag berichtten we nog dat de Goed en slecht nieuws uit Houtem. Zondag berichtten we nog dat de twee vlaamse reuzen van Glenn en Fendi met hok en al uit de tuin werden gestolen. Sinds woensdagochtend zijn ze weer terecht. “Al is prince Harry gestorven. De vos kreeg hem waarschijnlijk te stekken. King Julien kwam er met de schrik vanaf.”

Afgelopen zaterdag stelden Glenn Peeters (26) en Fendi De Souter (24) vast dat hun twee Vlaamse reuzen verdwenen waren, samen met hun buitenhok dat niet zomaar op te tillen valt. Ze deden een oproep via Facebook die vervolgens meer dan 1.600 keer gedeeld werd, en starten een zoektocht.

Ondertussen zijn de konijnen alvast gevonden. De buren van Glenn en Fendi belden woensdagochtend aan met de boodschap dat één van Fendi’s konijnen in hun tuin zat. “King Julien lag langs de andere kant van het hek geleund tegen het konijn van de buren. We waren zo blij dat we hem terug hadden!”, vertelt Glenn. Het koppel ging dan ook verder zoeken naar het tweede konijn. “Fendi spotte een groot konijn in het veld tegenover onze tuin. ‘Dat gaat hem zijn!’ zei ze. En inderdaad, maar jammer genoeg moet een vos zijn pad gekruist zijn.”

Eenzaam

Het koppel beschrijft het gevoel als heel dubbel. Ze zijn blij te weten waar hun konijnen zijn, maar verdrietig dat ze een van de twee rakkers moesten afgeven. “Vrienden van ons hadden ook konijnen. Toen haar maatjes stierven, was ook het laatste konijn een week later dood. Blijkbaar komt dat vaak voor bij konijnen, uit eenzaamheid. Wij zijn nu bang dat het ons konijn ook gaat overkomen. Alleen daarvoor al denken we er serieus aan om een maatje te zoeken.” Mensen die een geschikt maatje hebben voor King Julien kunnen dat steeds laten weten. Hij is drie jaar en gesteriliseerd.

Van het hok is overigens nog steeds geen spoor. “We denken dat de konijnen ofwel zijn uitgebroken en dat iemand uit de buurt ze had. Of dat mensen ze vannacht zijn komen droppen”, speculeert Glenn.