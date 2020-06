Zo zagen de proclamaties op Technov eruit: afstand, flesje water en een streepje muziek Margo Koekoekx

27 juni 2020

11u30 0 Vilvoorde Vier proclamaties, een streepje muziek, projecties en veel afstand. Zo ging het eraan toe op de allerlaatste avond van de zesde- en zevendejaars studenten op Technov.



Op Technov hadden ze niet één, maar liefst vier proclamaties. De eerste begon om 17 uur en de laatste om 20 uur. Na ongeveer 40 minuten ging de groep telkens naar buiten voor een groepsfoto. Een receptie zat er door de maatregelen helaas niet in.

Flesje water

“Dit is heel vreemd in vergelijking met andere jaren. Maar wat moet, moet en we hebben er alles aan gedaan om het zo aangenaam mogelijk te houden”, vertelt directeur Marc Deldime. “Enkel de titularissen mochten erbij zijn omdat we anders met te veel waren in de sportzaal. De andere leerkrachten staken samen een videoboodschap in elkaar waarin ze de leerlingen toespraken. Telkens als een bubbel binnenkwam was er een projectie, één van de leerkrachten zorgde voor een streepje muziek en verder konden we hen helaas enkel op een flesje water trakteren gezien een receptie niet mocht.”

De ouders konden niet ter plekke komen kijken hoe hun kinderen de afstudeerhoedjes in de lucht smeten, maar konden het hele gebeuren wel volgen via de voorziene livestream.