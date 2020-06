Zilverpunt zet poetshulpen in de bloemetjes voor Dag van de Schoonmaak Margo Koekoekx

19 juni 2020

06u22 0 Vilvoorde Vrijdag mag iedereen zijn of haar poetshulp in de bloemetjes zetten want het is dag van de schoonmaak! Dat doen ze naar jaarlijkse gewoonte ook bij het Zilverpunt in Vilvoorde. Daar werken maar liefst 100 poetshulpen waaronder ook één man die op veel lof van zijn klanten kan rekenen.

Marleen De Ridder (61) poetst al 12 jaar lang bij het Zilverpunt en doet het veel liever dan haar vorige bureaujob. “Het sociaal contact met de mensen, weten dat je hen kan helpen, dat is wat mij drijft”, vertelt ze. “Ik telkens ongeveer dertien klanten die ik wekelijks of tweewekelijks zie. Wel, elke keer ontvangen ze mij met een glimlach en meestal ontstaat er een mooie band. Zelfs als ze naar een rusthuis gaan breng ik hen nog geregeld bezoekjes.”

Anna De Ron (79) weet maar al te goed wat ze aan haar poetshulp heeft. “Zelf ben ik twintig jaar lang actief geweest maar kuisen was na mijn rugoperatie niet meer mogelijk. Ik ben heel dankbaar dat Marleen mij komt helpen. Ik doe nog wel wat maar beetje bij beetje. Mijn heel huis kuisen, dat zit er niet meer in. We komen ook goed overeen en Sloeber (haar beagle hond) had ze meteen voor zich gewonnen.”

“We willen onze mensen elk jaar even in de bloemetjes zetten. Ze doen altijd hun best, zijn oprecht bezorgd wanneer ze hun klanten niet zien. Het gaat doorgaans om ouderen en ze zijn voor hen vaak méér dan een poetshulp. Ze bieden sociale ondersteuning en zoeken contact met familieleden wanneer ze merken dat het niet goed gaat. Die dag willen we hen eens extra bedanken”, zegt Hilde Matthys, coördinator poetsafdeling van het Zilverpunt.