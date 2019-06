Zevende Midsomerfuif voor personen met een beperking DBS

11 juni 2019

18u37 0 Vilvoorde Stad Vilvoorde organiseert op zaterdag 22 juni, in samenwerking met de Vilvoordse adviesraad voor toegankelijkheid, al voor de zevende keer een ‘Midsomerfuif’ voor personen met een beperking in cc Het Bolwerk.

De fuif start om 18.30 uur en duurt tot 23 uur. Indien men vooraf inschrijft, krijgt men bij het toegangsticket van 3 euro een bakje friet met snack en saus en twee drankjes gratis.

Je kan ook de dag zelf inschrijven, dan krijg je voor een toegangsticket van 3 euro 2 drankjes gratis.

Vooraf inschrijven kan tot 14 juni in het Sociaal Huis, administratief centrum Kursaal, Kursaalstraat 40. Als het te moeilijk is om tot het Sociaal Huis te komen om vooraf in te schrijven, gelieve dan contact op te nemen met wim.richel@vilvoorde.be of tel: 02 257 98 12. Ook voor bijkomende info kan men op dit nummer terecht.