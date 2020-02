Zeven leerlingen van Virgo+ namen deel aan herinneringsreis naar Auschwitz War Heritage Institute en Defensie organiseren die elk jaar en nemen 100 leerlingen mee Margo Koekoekx

04 februari 2020

17u54 2 Vilvoorde Elk jaar kunnen maar liefst 100 leerlingen o.l.v. defensie mee naar Auschwitz - Birkenau. Scholen kunnen een aanvraag indienen en indien ze geselecteerd worden, mogen 7 leerlingen mee voor een leerrijke uitstap. Bij Virgo+ in Vilvoorde liet leerkracht Ann Thiry haar leerlingen een motivatiebrief schrijven en ging met de uitverkorenen op stap.

“Gezien we maar zeven plekjes hadden had ik de zesdejaars gevraagd een motivatiebrief te schrijven indien ze geïnteresseerd waren. Die brieven gingen in een pot en tijdens een middagspeeltijd heb ik er zeven uit geloot”, vertelt Ann. “Iedereen moest om 5uur ‘s ochtends op de militaire luchthaven in Melsbroek staan voor vertrek en diezelfde dag kwamen we om 20u ‘s avonds weer aan.”

Het was een ervaring die een diepe indruk naliet, zowel bij de leerlingen als bij hun leerkracht. “Wat je daar ziet is heel pakkend. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik er een bezoek bracht.” De reacties op de Facebookpagina van de school zijn ook lovend vele zouden elk jaar die uitstap willen maken. “Jammer genoeg zal dat niet het geval zijn. Het is eerder een ‘once in a lifetime’ kans dat je school gekozen wordt. Ik vond het zeker en vast de moeite.”

Dit jaar was het net 75 jaar na de bevrijding dat leerlingen uit het middelbaar onderwijs naar Auschwitz trokken.