Zes scholen annuleren skireis door coronavirus Margo Koekoekx

10 maart 2020

12u38 2 Vilvoorde Zes stedelijke scholen uit het Vilvoordse zien hun skireis naar Kronplatz in Italië in het water vallen. Het hoeft niet meer te verbazen dat het coronavirus Covid-19 de oorzaak is voor die annulatie. “De zes stedelijke basisscholen gaan elk jaar samen op reis met hun zesde leerjaren. Dit jaar was dat van 15 tot 22 maart, maar we zullen aanstaande zondag dus niet vertrekken”, klinkt het treurig bij de juffen.

De leerlingen uit het zesde leerjaar van stedelijke basisscholen De Doening, ‘t Groentje, De Groene Planeet, De Puzzel, Kinderkoppen en De Kastanjelaar blijven voorlopig thuis. Of de reis helemaal geannuleerd wordt en of ze de reis verplaatsen moeten ze nog bespreken. “Gelukkig hebben we komende zaterdag ons schoolfeest, tot nader order mag dat wel nog doorgaan. Dan hebben we toch nog iets leuks om naar uit te kijken”, klinkt het bij juf Kelly van De Groene Planeet.