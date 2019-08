Zennestad pakt energieverslindende huurappartementen aan DBS

21 augustus 2019

10u18 0 Vilvoorde Het stadsbestuur gaat slecht geïsoleerde en energieverslindende (huur)appartementen in Vilvoorde actief opsporen. Daarvoor werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met de organisatie 3Wplus. Op die manier wil het stadsbestuur energiearmoede in de stad nog diepgaander aanpakken. “De inzet van extra personeel zorgt ervoor dat eigenaars van dergelijke panden beter begeleid worden naar Vlaamse premies voor renovatie van huurwoningen”, zegt schepen Peter Van Kemseke (CD&V). Het project start in september.

Het stadsbestuur keurde op maandag 19 augustus een samenwerkingsovereenkomst goed met de organisatie 3Wplus om de komende vier jaar slecht geïsoleerde en energieverslindende (huur)appartementen in de stad actief op te sporen. De eigenaars worden niet enkel financieel, maar ook technisch en administratief ontzorgd: zo zal 3Wplus instaan voor het van a tot z doorlopen van het renovatietraject.

Op die manier wil het stadsbestuur energiearmoede in de stad nog diepgaander aanpakken. Binnen hetzelfde project wordt ook gemikt op ondersteuning van eigenaars en syndici van grotere appartementsgebouwen. Zij kunnen gratis beroep doen op technische expertise bij 3Wplus voor isolatieprojecten.

Het project is een uitloper van de Woon+bus, een lopend initiatief in de stad waarbij elke inwoner voor renovatieadvies gratis terecht kan in een mobiel kantoor. Binnen dat initiatief werden intussen al meer dan 400 Vilvoordse gezinnen geïnformeerd rond hun renovatievragen, en werden bij meer dan 200 gezinnen diepgaande woningaudits uitgevoerd. Omdat heel wat eigenaars en huurders echter nog onvoldoende bereikt worden, schakelt de stad nu een versnelling hoger.

Vilvoords schepen voor duurzaamheid Peter Van Kemseke (CD&V) legt uit: “Onze woningen zijn goed voor zo’n 30% van de CO2-uitstoot. Bovendien is een hoge energierekening vaak een strop rond de nek van inwoners die het financieel moeilijker hebben. Met deze beleidskeuze pakken we tegelijk C02-uitstoot en energie-armoede aan. Ik ga ervan uit dat ook de volgende Vlaamse regering zal blijven inzetten op renovatiepremies. Vanuit het lokale niveau zijn wij goed geplaatst om ervoor te zorgen dat die premies terechtkomen bij die inwoners die ze echt nodig hebben.”

De uitbreiding van het lopende project is mogelijk dankzij Vlaamse subsidies. Het project gaat van start in september.