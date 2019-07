Zennestad is eeuwelinge rijker: Yvonne Brans blaast 100 kaarsjes uit in café Luminor RDK

31 juli 2019

Groot feest woensdag in café Luminor in Vilvoorde. Yvonne Brans mocht er namelijk honderd kaarsjes uitblazen. Ze werd op 31 juli 1919 geboren in de Brusselse gemeente Elsene en verhuisde op haar zevende naar de Zennestad. Yvonne werkte bijna haar volledige professionele carrière bij een telefoniebedrijf in de hoofdstad. Ze trouwde met François Delaby, die eind jaren zestig overleed. Ondanks dat ze zich voortaan een eeuwelinge mag noemen, zorgt Yvonne nog helemaal alleen voor haar huishouden. Ook gaat ze nog dagelijks op stap in het centrum van de stad. Toch merkt ze dat het stilaan wat moeilijker begint te gaan. “Kan je geloven dat ik oud begin te worden”, liet ze al glimlachend weten.