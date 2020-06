Zenne staat hoog na één dag regen Margo Koekoekx

17 juni 2020

20u21 0

Overal droogte dat is wat we overal zien en horen. Tot er eens een fikse regenbui zoals vandaag is. Dan staat de Zenne plots weer hoog in haar oevers. Het debiet en waterniveau steeg maar niet meer dan ze anders in Vilvoorde gewoon zijn. De betonnen balk aan het stuk waar de Zenne richting de overwelving stroomt wordt een aantal keer per jaar aangeraakt. Vandaag lukte dat opnieuw al na één dag.



