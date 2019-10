Exclusief voor abonnees Yves Lambrechts is de langst meedraaiende figurant van FC De Kampioenen. “Lauw bier drinken met Xavier en Boma: heerlijk!” Margo Koekoekx

23 oktober 2019

18u38 2 Vilvoorde Yves Lambrechts speelde vanaf de start twaalf jaar lang als figurant mee in FC de Kampioenen. Daarmee is hij de langst meedraaiende figurant die er vanaf het eerste uur bij was. Hij wordt nu soms nog herkend in de winkel. “Aan de toog staan met Johnny Voners en Marijn Devalk: geweldig! Alleen dat warme bier was niet te drinken”, mijmert hij.

Hoe rolde je dertig jaar geleden in F.C. De Kampioenen in?

“Ik heb bij Stalstudio toneelschool gevolgd. De oprichter en toenmalige lesgever was Leo Dewals. Die werkte dan weer op de BRT en had zijn bureau naast dat van de producer van FC De Kampioenen. Op een dag kwam hij Stalstudio binnen en zei: ‘Wie wil er hier figureren bij een nieuw feuilleton? Het gaat over voetbal maar je moet niet kunnen sjotten. De ploeg zal voornamelijk verliezen en aan de toog hangen.’ En toen zijn wij met een man of acht ingestapt.”

