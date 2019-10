Yves Lambrechts is de langst meedraaiende figurant van FC De Kampioenen en speelde maar liefst twaalf seizoenen mee Margo Koekoekx

18u38 0 Vilvoorde Yves Lambrechts speelde vanaf de start twaalf jaar lang als figurant mee in FC de Kampioenen. Daarmee is hij de langst meedraaiende figurant die er vanaf het eerste uur bij was. Hij wordt nu soms nog herkent in de winkel.

Hoe rolde je er dertig jaar geleden in?

“Ik heb bij Stalstudio toneelschool gevolgd. De oprichter en toenmalige lesgever was Leo Dewals. Die werkte dan weer op de BRT en had zijn bureau naast dat van de producer van FC De Kampioenen. Op een dag kwam hij Stalstudio binnen en zei: ‘Wie wil er hier figureren bij een nieuw feuilleton? Het gaat over voetbal maar je moet niet kunnen sjotten. De ploeg zal voornamelijk verliezen en aan de toog hangen.’ En toen zijn wij met een man of acht ingestapt.”

Het was de eerste jaren voor een live-publiek. Hoe ging dat eraan toe?

“Elke aflevering nam een drietal dagen in beslag. Eerst werd er twee dagen gerepeteerd. De derde dag startte de repetitie vanaf de middag en rond 17 uur kwam het publiek aan. De opnames verliepen altijd in volgorde van de scènes en de buitenopnames werden geprojecteerd. De opnames zelf duurden tot ongeveer 22 uur. Eén keer had het zo hard gesneeuwd dat we zonder publiek zaten. We zijn toen alle verdiepingen afgelopen om mensen die nog aanwezig waren en klaar waren met werken te vragen of ze in het publiek wouden komen zitten.”

Van de ene naar de andere scène met live publiek. Was dat praktisch?

“De kampioenen hadden de grootste studio op de VRT en die was best wel ingenieus ingericht. De camera’s stonden heel goed afgesteld. Wanneer je een halve meter uit beeld loopt uit de garage, stond je in de douches van de kleedkamer. Alles was goed op elkaar afgestemd.”

De tap die je ziet is echt. Maar de koelinstallatie werd voor de opnames afgezet omdat dat storing en lawaai gaf. Bijgevolg was het bier al opgewarmd en werd dat alleen maar erger met al die lichtspots. Het was soms echt bakken geblazen. En dan dat warm bier (lacht). We moesten ook vaak verschillende takes doen waardoor er vaak alsof genipt werd opdat de glazen niet te rap mochten zakken. We roerden met onze vinger in het bier om schuim te kweken!

Jullie zitten veel scènes in het café te pintelieren. Waren er geen zatte bedoeningen?

“Helemaal niet! Veel werd daar niet gedronken. Ten eerste was het geen bijster lekker bier maar daarbij kwam nog eens dat het warm was. De tap die je ziet is echt. Maar de koelinstallatie werd voor de opnames afgezet omdat dat storing en lawaai gaf. Bijgevolg was het bier al opgewarmd en werd dat alleen maar erger met al die lichtspots. Het was soms echt bakken geblazen. En dan dat warm bier (lacht). We moesten ook vaak verschillende takes doen waardoor er vaak alsof genipt werd opdat de glazen niet te rap mochten zakken. We roerden met onze vinger in het bier om schuim te kweken!”

Wat was je lievelingsaflevering?

“Eigenlijk de allereerste. Toen was alles spannend. Alles was voor echt iedereen nieuw. We waren trouwens nog maar net begonnen en hoofdrolspeler Johny Voners (Xavier) werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij een sprong in de goal blesseerde hij zijn schouder. Toen dachten we in de bar: “We zijn nog niet begonnen en we zijn al een hoofdacteur kwijt. Dat begint hier goed! (lacht)”

Met wie van de hoofdrollen had je het fijnste contact?

“Ongetwijfeld Johny Voners, met vlag en wimpel! Die was het meest close naar ons toe. Hij en Marijn De Valck waren heel aangename mannen waar het meest contact mee was. We stonden ook meer met de mannen op het veld en aan de toog dan met de vrouwen natuurlijk. De aandacht van de vrouwen ging meer naar mijn zoon Jan die toen pas geboren was en geregeld meeging naar de opnames. Al kroop hij toch het liefst bij Johny op de schoot!”

Wat vind je ervan nu er opnieuw een reeks gedraaid wordt?

“Eigenlijk weet ik het niet goed. Voor hen zal het leuk zijn en waarschijnlijk voor de kijkers ook. Al weet ik niet of het goed is om steeds dezelfde schotel op te warmen. Wat niet slecht bedoeld is. Maar het is al zo’n oud format en dan is de vraag of er zo weinig concurrentie is van nieuwe reeksen bij VRT. Ik moet bekennen dat ik zelfs de films niet zag, maar ik verzamel dan weer wel alle strips.”

Waar vinden we je terug sinds je niet meer in het café van de kampioenen te vinden bent?

“Ik speelde na Stalstudio zelf nog toneel, figureerde nog veel, had gastrollen in enkele films en sinds 25 jaar regisseer ik zelf ook.”

Wat vindt je het leukst? Zelf spelen of regisseren?

“Toch regisseren dan. Tegenwoordig laat mijn geheugen me meer en meer in de steek bij het vanbuiten leren van teksten. Dat is iets dat je moet blijven trainen. Het regisseren doe ik dan ook steeds bij andere gezelschappen in Oost Brabant. Momenteel werk ik in Etterbeek met de academie aan een stuk ‘De Seut’ van Peter Kremel.”

Hoe rolde je in het regisseren?

“De eerste keer was dat door iemand te vervangen. Dat was toen in Londerzeel en ze deden met dat stuk mee aan een prijskamp. We wonnen prompt de eerste prijs en behaalden ‘uitmuntendheid’. Ik noem het een lucky shot. Daarna kwam de vraag opeens uit alle hoeken om te komen regisseren. Al denk ik altijd dat het beter kan. Je ziet ook altijd zelf de foutjes. Al denk ik dat dat bij iedereen zo is.”

Tegenwoordig kan je hem in Vilvoorde ook als stadsgids tegenkomen of als vrijwilliger bij Zilverpunt waar hij een dag per week rondrijd met mindervaliden. “Dat is één van de dingen die ik deze tijd het liefst doe”, klinkt het.