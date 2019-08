Yara (17) haalt finale Miss Fashion DBS

12 augustus 2019

11u14 0 Vilvoorde De 17-jarige Yara De Smedt uit Vilvoorde staat in de finale van Miss Fashion. Yara is actrice en ‘influencer’. Op Instagram heeft 12.000 volgers en op de app TikTok zelfs bijna 200.000. Ze speelt mee in de serie Vloglab op VTM Kids.

“Ik heb mij heb ingeschreven voor Miss Fashion omdat ik jonge meisjes wil tonen dat je alles kan bereiken zolang je er hard voor werkt en nooit je dromen opgeeft”, vertelt Yara. “Ik had nooit gedacht dat ik in de finale ging staan. Er waren meer dan 900 inschrijvingen waarvan 25 meisjes naar de finale mogen. Zelf had ik nul ervaring in de modellenwereld, dus het was echt heel spannend. Ik sta dus met de nodige trots in de finale die op 31 augustus plaatsvindt in het theater Elckerlyc in Antwerpen.”

Yara kan de publieksprijs winnen door SMS MF(spatie)25 naar 6045 te sturen.