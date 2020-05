WZC Filfurdo begint maandag met testen van bezoek JCV/MKV

16 mei 2020

17u36 0 Vilvoorde Het Vilvoordse woonzorgcentrum Filfurdo zet komende maandag een testdag op om te bekijken hoe ze het bezoek voor de bewoners zullen organiseren. Als alles goed loopt is bezoek weer mogelijk vanaf 25 mei.

In het woonzorgcentrum eiste corona 13 slachtoffers, maar ondertussen is het centrum virusvrij. Komende maandag wordt er een eerste test uitgevoerd die moet tonen hoe er opnieuw bezoek bij de bewoners kan komen. “We hebben nu al een babbelpoort waar de familie aan de ene en de bewoner aan de andere kant kan komen praten”, zegt directeur residentiële ouderenzorg Ann Verhaeren. “De bedoeling is om nu ook bezoek mogelijk te maken in het centrum. Daarbij zullen onze bewoners en de familie aan beide zijden van een lange tafel zitten.

Filfurdo wil komende maandag een eerste test uitvoeren met de bezoekregels. “Vanaf maandag 25 mei zou bezoek dan volledig toegelaten zijn”, zegt Verharen. “Al hangt dat af van onze testdag. Bij het bezoek komt een hele organisatie kijken. Sowieso zal maar een bezoeker per bewoner toegelaten zijn en die mag dan maximum een half uur blijven.”