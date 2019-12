Wout (10) krijgt prachtig eindejaarscadeau: bezoekje van Bruno Vanden Broecke... en hij mag Nieuwjaar thuis vieren! Margo Koekoekx

17u40 1 Vilvoorde In september dit jaar sloeg het noodlot toe voor Patricia Janssen en haar ex-man Neil Descheemaeker. Hun zoontje Wout (10) kreeg voor de tweede keer te maken met een tumor, een kwaadaardige deze keer. Hij werd behandeld met chemo en ging 19 december onder het mes om een prothese te krijgen van zijn knie tot en met de heup. Afgelopen week kreeg hij nog bezoek van Bruno Vanden Broecke en zijn kompanen.

Mama Patricia vertelt opgelucht: “Het was een zware ingreep voor Wout en de eerste week was moeilijk. Ondertussen gaat het eigenlijk beter dan gehoopt. Gisteren ging hij voor het eerst naar zijn rolstoel en dat ging moeizaam. Vanochtend vroeg hij zelf al of hij in zijn rolstoel mocht. Als kers op de taart kregen we de boodschap dat hij vroeger naar huis mag dan voorzien en we thuis nieuwjaar zullen kunnen vieren!”

Dat maakt het dan voor de tweede keer een ‘leuke’ week. Petites Visites, een project van KOPERGIETERY kwam namelijk ook langs. Onder andere Bruno Vanden Broecke, Niels de Stadsbader en Koen Wauters kwamen de kinderen opmonteren en je zag aan de gezichten hoeveel deugd hen dat deed.

Poeperoentjes

Ook de bestellingen aan ‘Poeperoentjes’ lopen nog steeds binnen. “Er zijn er al zo’n 800 de deur uit. Mensen posten het op Facebook en zo blijft de bal aan het rollen. Het is nog altijd een leuke bezigheid voor Wout. Hij is het nog lang niet beu”, vertelt ze.

In januari volgt nog een controle en einde januari start de nabehandeling met chemo. Momenteel wijst alles in de goede richting. Wij duimen alvast mee voor Wout.