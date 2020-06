Wout (10) haalde 5.000 euro op met poeperoentjes die hij maakte toen hij met botkanker in het ziekenhuis lag Margo Koekoekx

15 juni 2020

18u26 0 Vilvoorde In september dit jaar sloeg het noodlot toe voor Patricia Janssen en haar ex-man Neil Descheemaeker. Hun zoontje Wout (10) kreeg voor de tweede keer te maken met een tumor, een kwaadaardige deze keer. Maar er is goed nieuws in zicht. De laatste chemosessie is achter de rug en de 2.000 poeperoentjes (gekleurde macramé sleutelhangers) die hij - en vooral papa Neil -maakten leverden 5.000 euro op. Dat bedrag vliegt richting het Kinderkankerfonds dat hen mee door deze moeilijke periode hielp.

De poeperoentjes kwamen er in eerste plaats als tijdverdrijf. “Hele dagen in het ziekenhuis zitten: voor een kind is dat niet niets”, vertelde mama Patricia uit Vilvoorde ons een tijdje geleden. In december kreeg hij een nieuwe knie, heup, een nieuw dijbeen en later volgde een hele resem chemokuren. “Hij en zijn papa begonnen toen met het maken van poeperoentjes. De gekleurde macramé sleutelhangers die plots de deur uitvlogen. Dat was echt hun projectje samen. Een poeperoentje kostte 3 euro en kocht je er twee dan betaalde je 5 euro. Op de duur was er soms zelfs een wachttijd”, vertelt mama Patricia. Dat maakte dat ze de beoogde 150 euro al snel overschreden en nu al een cheque konden maken van 5.000 euro!

Vorige week donderdag was zijn echte afscheid in het ziekenhuis. Nu hoeft hij enkel terug voor controles. Daar kijkt hij wel naar uit. En ook zeker naar de pizza en sushi die hij hopelijk vanaf september weer mag eten

“Sommigen betaalden ook 10 euro terwijl ze er maar twee wilden. Dan liet Wout andere kindjes in het ziekenhuis een poeperoentje uitkiezen. Vooral die in groen en zwart waren populair. Dat zijn de kleuren van Minecraft, een spel op de Nintendo”, zegt Patricia.

Die opgehaalde 5.000 euro gaat naar het Kinderkankerfonds. “We zijn hen zo dankbaar. Ze doen zoveel voor de kinderen om hen op te vrolijken en tijdverdrijf te bieden. Dat gaat van een clown die wekelijks op de kamer komt tot de kanjerketting en allerlei animatie op maat van de kinderen.” Jammer genoeg viel veel van die animatie weg. Door corona mochten de mensen van het kinderkankerfonds niet meer op de kamers. De weerstand van de kinderen is door de chemokuren sowieso al laag en dat maakte hen te vatbaar.

Eindelijk thuis

Nu mag Wout eindelijk definitief naar huis. “De chemokuren liepen telkens van maandag tot donderdag en vervolgens mocht hij de tijd doorbrengen bij zijn papa of bij mij. Vorige week donderdag was zijn echte afscheid in het ziekenhuis. Nu hoeft hij enkel terug voor controles. Daar kijkt hij wel naar uit. En ook zeker naar de pizza en sushi die hij hopelijk vanaf september weer mag eten.” Gezien hij enkel kiemvrije voeding mocht eten, moest hij de pizza van de Pizza Hut en sushi met rauwe vis aan de kant laten. “En naar Pairi Daiza gaan. Dat staat ook hoog op zijn to do lijstje. Via de Lions Club kreeg hij een overnachting cadeau daar. Het is aftellen tot wanneer we kunnen gaan.”

Trainen trekt

Tijdens de lockdown mocht dus nog minder dan dat kankerpatiënten anders mogen. “We moesten hem zelfs scheiden van zijn pluszus Luna (10). Naar buiten gaan was ook niet altijd evident gezien hij in zijn rolstoel zit door de knieoperatie en zijn been nog erg stijf is. We deden hier dan wel een toertje in Peutiedorp maar in de zomer gaan we volop inzetten op zijn trainingen bij de kinesist. Als hij zijn been nu wil plooien trekt alles nog erg en voelt dat pijnlijk aan voor hem. Maar hij heeft dat prachtig gedaan”, lacht Patricia blij.

Vriendjes kon hij in het ziekenhuis niet echt maken gezien ze allemaal apart op de kamer zaten. Gelukkig zag hij zijn klasgenootjes tijdens de BedNetsessies, al staat hij niet meteen te springen om weer naar school te gaan. “Daar zullen we hem nog wat voor moeten stimuleren. Vooral de schermpjes waren afgelopen maanden een welkome hulp, de Nintendo, Playstation... Als hij zijn gedachten maar kan verzetten, al proberen we dat wel te beperken.”

Blijven maken

De Poeperoentjes zijn ze nog steeds te bestellen. Ook zijn school in Blankenberge organiseerde ‘Warme stappen voor Wout’ om centjes in te zamelen voor het Kinderkankerfonds.