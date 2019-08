Woon+bus houdt halt in het centrum DBS

16 augustus 2019

18u23 0 Vilvoorde Van dinsdag 1 oktober tot donderdag 24 oktober kan je naar de Woon+bus in het centrum. De bus zal 4 weken lang halt houden in Nowélei tegenover het CAW.

Je kan er terecht voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren en duurzaam wonen. Wie meer info wenst kan een kijkje nemen op www.vilvoorde.be/de-woonbus voor de openingsuren, standplaatsen en meer informatie. En hou ook de Facebookpagina in de gaten. Vragen via woonplus@vilvoorde.be.