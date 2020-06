Woningbrand in Drenkplaatsstraat aan Rooseveltlaan Margo Koekoekx Jelle Couder

05 juni 2020

16u23 0

De Rooseveltlaan is deels afgesloten aan de kant van Frituur 168° en café Het Kraampje. Dat komt door een brand op het tweede verdiep in een appartement in de Drenkplaatsstraat. “De brand was vrij snel onder controle en er vielen geen gewonden”, laat adjudant Patrick Van Doren weten.

Meer informatie volgt later.