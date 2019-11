Woensdagmarkt verkleint in oppervlakte, maar aantal standjes blijft hetzelfde MKV

28 november 2019

14u02 0 Vilvoorde Wie wat verschuivingen vaststelde tijdens de woensdagmarkt heeft het juist gezien. Om veiligheidsredenen en ter bevordering van het gezellige gevoel werd de oppervlakte verkleind.

Bij de zaterdagmarkt, die twintig tot dertig kramers meer telt, is geen verschil. Tijdens de woensdagmarkt waar vooral functionele kramen staan wél. “Daar waren veel grote gaten met als gevolg dat er zelfs auto’s door reden om toch zo dicht mogelijk te parkeren of hun kinderen van school op te halen. Zoiets is alles behalve veilig”, verduidelijkt Didier Cortois (Open Vld), schepen van economie.

In samenspraak met de marktkramers hebben ze de indeling aangepast en de markt compacter gemaakt richting de Hendrik I-lei. “Normaal gezien neemt dat zes maanden in beslag door het opzeggen en opnieuw aanvragen van hun abonnement. In dit geval was het: hoe rapper, hoe liever. De marktkramers gingen in onderling overleg zelf al aan de slag. Ze zagen zelf dat het gezelligheidsgevoel zou verhogen indien de opstelling compacter is. Dat kan ik alleen maar toejuichen!”