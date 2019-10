Winnaars van wedstrijd Streetsoccer YC5 op meet en greet met Carrasco Margo Koekoekx

11 oktober 2019

18u05 0 Vilvoorde Donderdagavond trokken Hans Bonte (sp.a), schepen van jeugd en sport Moad El Boudaati (sp.a), de organisatie en 13 jongeren naar het Koning Boudewijnstadion. Daar hadden ze een Meet & greet met Vilvoordse trots Yannick Carrasco. Die laatste nam na afloop de bus mee terug naar Vilvoorde.

Om 18u werden de 13 winnaars van Streetsoccer YC5, een wedstrijd die eind juni plaatsvond op de Asiat-site, onthaald op het stadhuis. Daar werden ze ontvangen door burgemeester Bonte en Schepen Moad El Boudaati. “De winnaars van alle leeftijdscategorieën konden daar het gulden boek ondertekenen. In dat boek staan de handtekeningen van ambassadeurs, de koning en alle belangrijke personen die langskwamen in. Die boeken worden voor altijd bewaard”, laat El Boudaati weten.

Meet & greet met Carrasco

Vervolgens stapten ze samen de bus op richting Koning Boudewijnstadion. Samen frietjes eten, kijken naar een formidabele match en dan was het tijd voor de meet & greet. Abdessamad Boubouh (17) voetbalt zelf al zo lang als hij zich herinnert en is superfan van Yannick sinds hij weet dat ook Yannick Vilvoordenaar is. “Het was super leuk. Ik heb hen al een paar keer zien trainen maar nu zag ik voor het eerst live een match. In één woord: wauw!” Daarna kwam Yannick op de bus om samen terug te rijden. “We mochten vragen wat we maar wouden, hij was heel sociaal en stelde zelf ook vragen aan ons. Zelf moest ik niet veel vragen want sinds mijn 13 jaar weet ik zowat alles over hem.” Abdessamad bleek nog met de halfbroer van Yannick in de lagere school te hebben gezeten. “Dat hij die in Vilvoorde nog onder de brug voetbalde nu zo groot is, dat is echt ongelooflijk!”

Kleine oogjes

Om 00u30 kwam de bus weer aan in Vilvoorde. “De ouders konden hun kinderen dan weer ophalen. Het was wel laat en de jongsten zullen met kleine oogjes op de schoolbanken hebben gezeten maar het was zeker de moeite waard! Enkele blije gezichten, zowel bij de kinderen als bij de ouders”, vertelt Moad