Winkelstraat Vilvoorde loopt niet helemaal leeg Margo Koekoekx

12 september 2019

17u23 0

Telenet bevestigt: “Er komt een nieuwe partnerwinkel van Telenet in Vilvoorde.”

In de Vilvoordse winkelstraat beweegt er binnenkort weer wat. Als de werken vlot verlopen gaat de nieuwe winkel van Telenet op 9 november 2019 open. Dit gaat een filiaal zijn schuin tegenover de Leonidas en naast de H&M. De huidige winkel van Telenet in het ander gedeelte van de Leuvensestraat sluit bijgevolg. Van een echte verhuis kunnen we niet spreken want de huidige winkel is van Telenet zelf en de nieuwe zal een partnerwinkel zijn. Ze zullen er wel volledig hetzelfde uitzien. “Er is geen banenverlies door de sluiting van de huidige winkel. Het is gelukt om iedereen over te plaatsen”, deelt Isabelle Geeraerts perswoordvoerster van Telenet, mee.