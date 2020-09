Wibra Vilvoorde staat niet op overnamelijst Margo Koekoekx

25 september 2020

16u36 3 Vilvoorde Wibra Vilvoorde staat niet in het lijstje van de 36 over te nemen winkels van Wibra België. In het huidige plan dat op tafel ligt, wil de overnemer 36 winkels meenemen en 183 werknemers.

Op 5 oktober zouden die 183 werknemers een brief ontvangen met een voorstel. Dat kan in een andere functie zijn en eventueel ook in een ander filiaal. Gaat de werknemer hier niet op in, dan komt die bij de ‘afgedankte werknemers’ in de restgroep terecht.

De vakbonden doen hun best om zich te verzetten tegen deze manier van handelen maar laat weten dat ze zwaar nadeel ondervinden van de geldende wetgeving. “We zullen er alles aan doen om de rechten van deze restgroep te verdedigen. Zij zijn de grootste slachtoffers in heel dit verhaal.” Na aandringen is er op 1 oktober opnieuw overleg.