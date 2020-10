Werkonderbreking bij Maxon Honeywell: “Directie zegt zelf dat we ontslagen werknemers niet kunnen missen” Margo Koekoekx

02 oktober 2020

16u55 0 Vilvoorde Vrijdag hebben 43 arbeiders en 62 bedienden bij Maxon Honeywell in Vilvoorde het werk neergelegd in de namiddag. Waarom? De naakte ontslagen stapelen zich op en vallen intussen volgens vakbondsecretaris Jan Baetens onder de noemer ‘collectief ontslag’.

Het bedrijf dat branders voor verwarmingstoestellen maakt voor grote bedrijven ontslaat stelselmatig personeel. “Dit lijkt meer en meer op collectief ontslag en dat kunnen we niet tolereren”, zegt secretaris bij ACV Metea Jan Baetens (56). Sinds januari volgden al verschillende ontslagen. “In augustus kregen weer twee werknemers hun C4 en begin september kondigden ze opnieuw het ontslag van twee bedienden en zes arbeiders aan. De directie geeft zelfs toe dat er verschillende mensen tussen zitten die ze eigenlijk niet kunnen missen. ‘We zullen hun opdrachten moeten uitbesteden’ klinkt het dan”, zegt Baetens.

De lokale directie heeft zelfs geen mandaat om met de werknemers in overleg te gaan. “Ze beloven wel dat ze transparant zullen communiceren naar de werknemers en verschillenden onder hen tonen oprechte betrokkenheid. Maar ze zouden wat meer ballen aan hun lijf mogen hebben om tegen de Amerikaanse directie in te gaan.” Want daar ligt volgens Jan het probleem. Zij willen de winst enkel optimaliseren. “Het is niet zo dat het bedrijf failliet zou gaan zonder deze naakte ontslagen.”