Werknemers van bedrijven Cargovil vullen 80 vuilniszakken tijdens eigen Cleanup day: “En er was nog meer, maar de zakken waren op!” Margo Koekoekx

17 september 2020

17u33 0 Vilvoorde Cargovil Plus vzw, waar 40 bedrijven uit het gelijknamige industriegebied bij zijn aangesloten, doet donderdag al mee aan World Cleanup Day.

Tijdens de middagpauze op donderdag ruimden zo’n 50 werknemers van verschillende bedrijven de buurt. Mooimakers voorzag hen van het nodige materiaal. “We hebben 80 zakken gevuld. Daarna moesten we stoppen want de vuilzakken waren op”, lacht Ilse Balis van Cargovil Plus vzw. “Het was een succes voor deze eerste keer. We gaan dit zeker nog doen.”

Ze maakten het grote terrein schoon dat zowel in Vilvoorde, Zemst als Grimbergen ligt.