Werken nutsvoorzieningen op Stationlei on hold Margo Koekoekx

24 juli 2020

11u21 1 Vilvoorde Hoewel de werken aan de nutsvoorzieningen goed op hun planning zaten, liggen de werken tot 17 augustus stil door een tekort aan werkkrachten. Die werken in de Stationlei in Vilvoorde zijn nodig ter voorbereiding van de herinrichting van het Heldenplein. Ze zullen tot maart 2021 doorgaan in verschillende fasen.

In tegenstelling tot wat eerder met de netbeheerders en hun aannemer was afgesproken, leggen ze de werkzaamheden nu toch tijdelijk stil tijdens het bouwverlof. De reden hiervoor is dat de aannemer kampt met een tekort aan inzetbare arbeidskrachten. De komende dagen verwijderen ze stelselmatig de signalisatie. In de loop van volgende week is er weer tweerichtingsverkeer mogelijk en zijn de parkeerplekken opnieuw beschikbaar.

De werken hernemen terug vanaf 17 augustus. Vanaf dan zal de Stationlei opnieuw onderbroken worden voor doorgaand verkeer.

Asfalteringswerken elders

De stad zal van deze adempauze gebruik maken om asfalteringswerken uit te voeren in twee andere centrumstraten, meer bepaald in de Toekomststraat tussen de Nowélei (Jean Baptiste) en de Guldenschaapstraat en het gedeelte van de Lange Molensstraat tussen de Vissersstraat en de Vlaanderenstraat. Het vervangen van de toplaag zal plaatsvinden tussen 11 en 14 augustus.

Beide straten worden dan onderbroken voor alle verkeer. Een tijdelijke omleiding wordt voorzien, ook voor de bussen.