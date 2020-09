Werken in Populierstraat en Nijverheidstraat in Vilvoorde Margo Koekoekx

22 september 2020

10u58 2 Vilvoorde De Populierstraat en Nijverheidstraat in Vilvoorde zijn komende dagen gedeeltelijk eenrichtingstraten door werken.

Van 23 tot en met 29 september voert EngieFabricom werken uit in de Populierstraat en Nijverheidstraat. In de Populierstraat rijdt enkelrichtingsverkeer van de Nijverheidstraat richting de Olmstraat. In de Nijverheidstraat rijd je van de Olmstraat richting de Platanenstraat.

Tijdens de werken wordt een omleiding via de Olmstraat, Lode Sobrystraat en Nijverheidsstraat voorzien.