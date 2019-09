Werken aan tijdelijke en permanente parkings in afwachting van de Ringtrambus Margo Koekoekx

26 september 2019

08u58 0 Vilvoorde Er heerst heel wat heisa omtrent de Ringtrambus. Eén van de pijnpunten is bijvoorbeeld het verdwijnen van heel wat parkeerplaatsen op de Stationlei. Gemeenteraadslid Remy Esquiliche (Open Vld, 26) verwoordde de bezorgdheid van de omwonenden hieromtrent op de gemeenteraad.

Voor de zomer voerde de stad reeds gesprekken met de VDAB over de mogelijkheid om naar een gedeeld model te gaan. Schepen Barbara De Bakker legt uit: “De VDAB gaf aan dat zij open staan voor het medegebruik van hun parking buiten de werkuren. Zij hebben echter hun bedenkingen geuit naar toegankelijkheid en beheer. Afspraken rond het medegebruik dienen nog verder te worden gefinaliseerd. Hiervoor worden binnenkort terug gesprekken ingepland”, aldus Schepen De Bakker.

“De P+R parking achter het station zal in eerste instantie tijdelijk worden aangelegd, dit aangezien er nog volop gewerkt wordt aan het station en ook de CAT-site zal nog evolueren. De Werkvennootschap zal later ook de definitieve inrichting op zich nemen.” De bedoeling is dat er 100 parkeerplaatsen zullen komen aan de Rubensstraat en dat de P+R parking minstens 400 parkeerplaatsen voorziet op de CAT-site achter het station. “Op deze laatste parking zal ook ruimte voorzien worden voor bewonersparkeren”, klinkt het.