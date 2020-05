Werf verkeersveiligheid Houtem van start Margo Koekoekx

06 mei 2020

15u46 0 Vilvoorde In Houtem worden twee kruispunten aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren, namelijk dat van de Kluitingstraat met Schoewever en wat verder met de Kruipinstraat.

“Vooral het verbreden van het fietspad en de veiligheid van fietsers en voetgangers gaan hiermee een flinke stap vooruit”, zegt schepen voor Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). “Die twee kruispunten zijn beiden niet veilig en liggen dicht bij elkaar.” De werken zullen per kruispunt ongeveer 6 weken in beslag nemen. Fietsers en voetgangers kunnen wel door en omwonenden kunnen hun huis bereiken daar ze telkens in twee fasen werken.

In Peutie startten ze eerder met gelijkaardige werken. Die duurden al heel wat langer dan gepland, onder meer door corona. Daar staan eveneens twee kruispunten in de Rollewagenstraat op het programma. Het eerste kruispunt met de Martelarenstraat kreeg al een nieuw wegdek, een vluchtheuvel en momenteel werken ze nog aan het fietspad dat nu veel breder is. Als dit eerste kruispunt af is, starten ze aan het tweede wat verderop met de Vilvoordestraat.