Welkom in de living van Stal Cheval Margo Koekoekx

25 juli 2020

18u20 0 Vilvoorde ‘Stal Cheval Living on the Asiat’ zo gaan ze deze zomer door. Letterlijk en figuurlijk. Stal Cheval nestelt zich voor de derde zomer op rij in Vilvoorde. Het laagdrempelige initiatief met een alternatief kantje strijkt deze keer neer in haar ‘open living’. Niet bij hen thuis, wel op de ASIAT-site.

“Het is niet 100% wat we beoogden, maar we gaan ervoor en maken er het beste van. Het is eens wat anders dan anders”, vertelt voorzitster Krista Beck (26), die er al van het eerste uur bij is. In een eigenlijk kale hangar, speelde het team het klaar om een knusse living in te richten. Dat deden ze door de zolders en kelders van vrienden en kennissen te plunderen op zoek naar sfeervolle items.

De alcoholspray staat al klaar voor al wie zich hier in de zetel of in de stoelen wil nestelen. “Het is de bedoeling dat iedereen die wil hier terecht kan om even wat rust op te zoeken. Een bar zal daar deze keer niet bij zijn, gezien Horst al drank en eetgelegenheid heeft wat verderop.” De stal, euhm living, zal dus ook niet altijd bemand zijn.

Doel van Stal Cheval

“Ons doel is om telkens een leegstaand pand op te waarderen en iets laagdrempeligs te organiseren”, legt Beck uit. “Gezien corona willen we het nu niet echt groots aanpakken. We houden wel in gedachte om in het najaar, als het virus het toelaat, misschien nog iets te organiseren. Moest er iemand een leegstaand pand in de aanbieding hebben: weet ons zeker te vinden”, klinkt de subtiele oproep met een knipoog.

Heeft wat voeten in de aarde gehad en alles bleef lang wazig. Vanaf januari hadden ze al een voorkeur voor de ASIAT-site. Dan zaten ze hun creatieve breinen aan het werk. Nu maken ze deel uit van de Zomer van Asiat.

Je kan er steeds terecht als de Zomer van Asiat aan de gang is.

Meer informatie vind je op Facebook en Instagram. Mogelijks verschijnen daar nog leuke zaken als een BBQ, een taalworkshop, een ruilkast en andere zaken als de maatregelen dat toelaten.

Stal Cheval streek de eerste keer in 2018 neer in de Lange Molenstraat in een voormalige bakkerij, vorige zomer in de Leuvensestraat waar Plan B huisde.