Wegen en Verkeer voert deze zomer onderhoudswerken uit op bedrijventerrein Cargovil DBS

28 juni 2019

10u13 0 Vilvoorde Het Agentschap Wegen en Verkeer start deze zomervakantie met onderhoudswerken aan drie zijwegen van de Woluwelaan (R22) op het bedrijventerrein Cargovil. Tijdens de werken zal parkeren langs de zijwegen niet mogelijk zijn. De wegen zullen eind juli ook een dag gelijktijdig afgesloten worden voor een grondige herstelling van het wegdek.

Drie zijwegen van de Woluwelaan (R22) die momenteel in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn, worden overgedragen aan de gemeentebesturen van Zemst, Vilvoorde en Grimbergen. Het gaat om de Erasmuslaan, een gedeelte van de J. Monnetlaan/Havendoklaan en de ventweg langs de Woluwelaan, van de rotonde tot aan de bocht aan de haven. Voor de wegen in beheer van de gemeenten komen, voert Wegen en Verkeer herstellings- en onderhoudswerken uit.

Het wegdek van de drie zijwegen is op verschillende plekken in slechte staat. Daarom worden lokale herstellingen uitgevoerd aan het wegdek en de voetpaden langs de rijweg. Om de hinder voor de bedrijven te beperken, voert de aannemer de werken uit in de zomervakantie. Tijdens de werken is parkeren langs de rijweg op de drie locaties niet mogelijk. Het verkeer op de Woluwelaan zelf zal geen hinder ondervinden van de werken.

De voorziene uitvoeringstermijn voor de Erasmuslaan is 10 werkdagen, voor de J.Monnetlaan/Havendoklaan 20 werkdagen en de ventweg langs de Woluwelaan 15 werkdagen. Zodra de exacte timing bekend is zal dit worden meegedeeld via de website van Wegen en Verkeer

Op enkele plaatsen op de drie locaties is ook een grondige herstelling van de rijweg noodzakelijk. Omwille van deze ingrepen is het noodzakelijk dat de rijweg gedurende één dag volledig wordt afgesloten.

Op de Erasmuslaan wordt een gedeelte van het asfalt gefreesd en opnieuw aangelegd. Alle voegen langs de zijkant van de weg worden opnieuw opgevuld. Op de J. Monnetlaan/Havendoklaan worden eerst plaatselijke herstellingen aan de asfaltverharding uitgevoerd. Daarna wordt een slijtlaag aangebracht die het asfalt beschermt. Dit gebeurt ‘s nachts of in het weekend. Op de ventweg langs de Woluwelaan worden worden enkele beschadigde betonplaten vervangen. Daarna worden ook alle voegen vervangen.

Om de hinder voor het verkeer te beperken, worden deze werken op de drie locaties gelijktijdig uitgevoerd. Volgens de huidige planning zal dat in de week van 27 juli zijn. In die week zullen de drie zijwegen gedurende één volledige dag worden afgesloten. De planning van deze werken kan nog wijzigen door onvoorziene weersomstandigheden.