Weerde, Vilvoorde en Wezembeek-Oppem krijgen mobipunt van Crevits Robby Dierickx

09 maart 2020

09u47 0 Vilvoorde Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) maakt in totaal 4,25 miljoen euro vrij om in heel Vlaanderen negen mobipunten te installeren. Drie van die plaatsen waar verschillende vervoersmodi samenkomen, bevinden zich in onze regio. Zo koos de minister voor Vilvoorde, Weerde en Wezembeek-Oppem.

“Via een mobipunt wordt de overstap naar verschillende vervoersmogelijkheden beter mogelijk gemaakt”, zegt Hilde Crevits. “Daarmee willen we meer mensen ertoe aanzetten om vaker gebruik te maken van een meer duurzaam transportmiddel zoals het openbaar vervoer, deelauto’s of deelfietsen. De projecten in de Vlaamse Rand passen in de minder hinder-strategie bij de geplande werken aan de Ring rond Brussel.”

Het mobipunt in Vilvoorde komt aan de toekomstige halte Vlierkens van de ringtrambus, die tussen Jette en Brussels Airport zal rijden, en zal fietskluizen, fietsenstallingen, laadinfrastructuur, deelwagens en een overstapparking tellen. Ook het station van Weerde krijgt zo’n mobipunt met een veilige fietstoegang, fietsenstallingen en fietskluizen. Tot slot wordt het derde mobipunt in onze regio in de buurt van de tramterminus op de grens van Wezembeek-Oppem met Tervuren geïnstalleerd.