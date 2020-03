Week van de vrijwilliger in AZ Jan Portaels “Ze zijn onmisbaar in het ziekenhuis” Vrijwilligers op palliatieve afdeling roken passief mee, halen frieten en luisteren uren maar ook vele vrijwilligers van het Rode Kruis maken wekelijks tijd vrij om te helpen Margo Koekoekx

06 maart 2020

17u43 0 Vilvoorde Tijdens de week van de vrijwilliger bracht ook AZ Jan Portaels hun vrijwilligers bij elkaar. En dat zijn er heel wat! Ze onthaalden hen met taart en koffie en kregen een duurzaam bedankje van Oxfam. “Onze vrijwilligers vervullen heel belangrijke taken. Het zou er hier heel anders uitzien zonder hen”, zegt algemeen directeur, Thierry Freyne. De vrijwilligers op de palliatieve zorg bieden een luisterend oor, maken tijd voor de terminale patiënten en gaan indien nodig nog achter dat laatste pak friet.

Iemand had ooit zin in een laatste pak friet enkele uren voor zijn euthanasie. Dan haal je dat gewoon. Je doet hen daar zo’n plezier mee



Bob Demeyer

Slechts de helft van de vrijwilligers kon aanwezig zijn en toch zat de zaal goed gevuld. Het zegt veel over hoeveel mensen hier belangeloos de handen uit de mouwen steken. “Het is belangrijk dat we hen bedanken voor hun inzet want die appreciëren we ook echt”, zegt Helena Polfliet, woordvoerster van AZ Jan Portaels. “We gaan proberen hier een jaarlijkse gewoonte van te maken.”

Lut Peeters en Bob Demeyer zitten al 18 jaar in het vrijwilligersteam op de palliatieve afdeling. “Dat is het meest dankbare vrijwilligerswerk dat je je kan inbeelden”, vertelt Lut. “Iedereen denkt dat het zwaar is en in zekere zin is dat ook zo maar je krijgt zoveel terug voor wat je geeft. Echt waar!” Vrijwilliger Bob kwam vroeger in aanraking met verlies in naaste kring en wist dat telkens goed te plaatsen. “Ik voelde dat me dat wel lukte om met de dood om te gaan en het te verwerken. Wanneer mijn moeder einde jaren 80 overleed besliste ik om er iets mee te doen.” Ondertussen is hij al 18 jaar vrijwilliger op afdeling ‘De Cirkel’. “De laatste maanden van hun leven probeer je het hen zo comfortabel mogelijk te maken.”

Van joint tot pak friet

Er heerst veel appreciatie voor hun vrijwilligerswerk zowel van de patiënten als van de familie: “Mensen delen soms dingen met jou waarmee ze hun familie en vrienden niet willen belasten. Je krijgt het voorrecht om heel dicht bij mensen te komen, je kan hen steunen en vooral een luisterend oor bieden”, vertelt Lut. “Ze slaan een babbeltje met je als ze koffie komen halen. Soms gaan we met hen mee naar buiten om te roken en ja, dat gaat van sigaretten tot sigaren en zelfs een joint. Maar dat zijn soft drugs, het is legaal en zij willen ook gewoon genieten tijdens de tijd die hen hier nog rest. Of je gaat nog snel dat laatste lekker pak friet halen voor iemand die daar zin in heeft enkele uren alvorens hij euthanasie pleegt. Wanneer iemand toch nog even wil genieten, ja dan doe je gewoon alles om dat waar te maken. Ik ben toen verschillende frietkoten afgelopen in Vilvoorde om hem dat laatste pak friet nog te kunnen geven”, vult Bob aan.