Waterbus vaart opnieuw alleen op weekdagen JCV

15 augustus 2019

08u59 0 Vilvoorde De Waterbus vaart vanaf 16 augustus tot 31 oktober nog elke weekdag tussen Brussel en Vilvoorde. In het weekend vaart de boot niet langer.

Tussen 1 juni en 15 augustus was de Waterbus elke dag beschikbaar, vanaf 16 augustus vaart hij opnieuw enkel op weekdagen. Een ritje met de boot kost tussen de 1 en de 3 euro, een fiets kan gratis mee aan boord. Er zijn haltes in Brussel-centrum/Molenbeek (Sainctelette), aan de Van Praetbrug, in Neder-over-Heembeek, in Vilvoorde park Drie Fonteinen en in Vilvoorde-centrum.