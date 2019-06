Waterbus vaart langer bij Tourstart WHW

29 juni 2019

11u06 0 Vilvoorde Naar aanleiding van de start van de Ronde van Frankrijk zal de Waterbus tussen Brussel en Vilvoorde tijdens het eerste weekend van juli een uitgebreid aanbod kennen.

De Waterbus zal op 6 en 7 juli tot 20.00 uur ‘s avonds uitvaren, twee uur langer dan normaal. De Ronde van Frankrijk gaat volgende week zaterdag van start in de Belgische hoofdstad. Zowel op zaterdag 6 als op zondag 7 juli vindt een etappe plaats met start en aankomst in Brussel. Naar aanleiding van de Grand Départ zal de Waterbus uitzonderlijk uitvaren tussen 9.00 en 20.00 uur. Normaal gezien loopt de dienstregeling maar tot 18.00 uur. De Waterbus verbindt het centrum van Vilvoorde (Steenkaai) met dat van Brussel (Saincteletteplein). De boot houdt ook halt in Neder-over-Heembeek, Schaarbeek, Laken en Molenbeek.