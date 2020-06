Wannes en Mieke telden af om te klinken met lekkerste witte wijn op terras Het 13de Gebod Margo Koekoekx

08 juni 2020

17u34 8 Vilvoorde De wolken zagen er misschien dreigend uit, dat hield menig Vilvoordenaar toch niet tegen om een terrasje te gaan doen. Op de Grote Markt staan de terrassen wat verder uit elkaar, draagt de bediening een mondmasker, samen met enkelen die dat ook op het terras doen. Verder klinkt het gelach en gebabbel even gezapig als enkele weken terug.



Vanochtend ben ik zoals gewoonlijk mijn koffietje komen drinken. Nu is het tijd voor een pint Laurent Panneels

Gezien veel zaken maandag hun vaste sluitingsdag hebben, spotten we vooral cafégangers op de terrassen bij De Koning van Spanje, The Rush en Het 13de Gebod wat de Grote Markt betreft. Uitbater van Het 13de Gebod Alain Poot (58) is blij zijn vaste klanten weer op hun wenken te bedienen. De benen kon hij op dag één alweer van onder zijn lijf lopen. “Ik opende vanochtend om 8u30 en het is al heel druk geweest. Ik ben zeker blij dat de mensen weer op het terras kunnen zitten en dat het weer dat ook toelaat!”, lacht hij.

Vaste stamgasten

Vooral de vaste stamgasten zijn te spotten in het café, op het terras en de uitbreiding van het terras onder de houten luifel. Laurent Panneels (74) komt vandaag al voor de tweede keer. “Vanochtend ben ik zoals gewoonte mijn koffietje komen drinken. Nu is het tijd voor mijn pint.” Ook al behoort Laurent tot de risicogroep, dat houdt hem niet tegen. “Mensen moeten niet zot gaan doen, maar je moet toch eens buiten kunnen komen? Ik woon alleen en ben blij dat ik hier weer iets kan komen drinken. Het is hier goed, de baas supportert net als ik voor Anderlecht (te zien aan het mondmasker, red.), dat schept een band”, zegt hij met de glimlach.

Ook Wannes Cloetens en Mieke Goderis zijn blij weer hun wit wijntje van gewoonte te kunnen bestellen bij Alain. “De witte wijn is hier gewoon het lekkerst! We zijn blij er hier weer van te kunnen genieten, we begonnen af te tellen”, klinkt het bij Mieke. “Maar in ons kot blijven vonden wij ook totaal niet erg. Wij zijn drie maanden binnen gebleven. Ik ging één keer per week alleen boodschappen en verder was het eens kalm in huis. Dat is ook eens plezant. Maar nu we terug een terrasje mogen doen, doen we het ook!”