Walvissen komen zwembad ‘t Zeepaardje vergezellen MKV

05 februari 2020

15u15 5 Vilvoorde Wie onlangs ging zwemmen in stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje in Vilvoorde zag vast en zeker dat er wat veranderd is. Street Art Kunstenaar Bart Smeets werkt momenteel aan de grote buitenmuur die te zien is door het grote raam van het zwembad.

“Het kunstwerk stond al enkele jaren op de planning maar gezien Bart zijn drukke agenda en de wachtlijst, liet het wat op zich wachten, maar eind februari moet het klaarzijn”, vertelt Moad El Boudaati, schepen voor Jeugd, Sport en Cultuur.

“We hebben helaas geen budget voor een nieuw zwembad maar proberen toch alles in het werk te stellen om het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen die hier komt zwemmen”, aldus El Boudaati.

Bart Smeets werkt onder artiestennaam Smates en realiseerde eerder al werk in Vilvoorde zoals de muur aan de voorkant van het zwembad, op één van de brugzuilen aan de recreatiepleinen onder de Europabrug en in Machelen. Voorts is zijn werk overal in België en in het buitenland te zien.