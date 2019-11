Waarschuwingsbord aan loods van Parmentier MKV

21 november 2019

14u24 4 Vilvoorde De bekendste loods van Vilvoorde kreeg er een waarschuwingsbord bij. Het bord aan de loods van Parmentier op de Houtkaai geeft aan dat het terrein privé-eigendom is en dat betreding op eigen risico is.

Er kwamen geregeld klachten aan het adres van stad Vilvoorde. Meer bepaald van mensen die hun auto achterlieten onder de loods, ervan uitgaande dat het stadseigendom is. “Mensen klagen dat hun auto schade opliep, dat er putten zijn, soms hadden we er te maken met sluikstort”, vertelt Bonte vandaar dat we contact opnamen met de eigenaar. Die liet vervolgens het bord plaatsen.

Voor de vissers en wandelaars die er hun favoriete spot hebben is er geen probleem. De weg en het gras behoren niet tot de privé-eigendom. “Mits een vergunning kunnen vissers er nog steeds naar de dikke karpers hengelen”, besluit Bonte.