Waar gaan de 2,4 miljoen voor verkeersveiligheid heen? “We zetten integraal in op kwetsbare weggebruikers” MKV

17 februari 2020

12u12 0 Vilvoorde Wat verkeersveiligheid in Vilvoorde betreft ging alle aandacht in de eerste plaats uit naar de schoolomgevingen. Nu deze zijn aangepast verschuift de focus naar de belangrijke verbindingen in de netwerken van de zwakke weggebruiker. Volgende aanpassingen op de planning zijn voor de Rollewagenstraat in Peutie met het oog op de verbinding met de fietsersbrug. En er staan nog aanpassingen op het agenda.

“Er is in totaal 2,4 miljoen euro gereserveerd voor verkeersveilige maatregelen in deze legislatuur”, vertelt Barbara De Bakker (Groen), schepen voor Mobiliteit en Ruimtelijke ordening. “Dit geld zal integraal gaan naar investeringen in de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers.”

Komende werken

Binnenkort starten de volgende werken in Peutie ter hoogte van de fietersbrug. Daarna is Houtem aan het kruispunt van de Kruipinstraat, de Kluitingstraat en Schoewever aan de beurt en in de zomer starten ze aan het kruispunt van de Willemstraat (Jan Frans) met de Radiatorenstraat. In de herfst zal in Kassei een fietsverbinding worden gecreëerd tussen de Rubensstraat en de Minnemolenstraat waardoor er een shortcut ontstaat voor de zachte weggebruiker.

Katrien Vaes (Open Vld), schepen van openbare werken, weet dat werken zoals altijd de gebruikelijke overlast met zich meebrengt maar duidt dat de burgers zo goed mogelijk op de hoogte gehouden worden. “Het gaat echter om plaatselijke werken die normaliter slechts enkele weken zullen duren. Iedereen zal maximaal op de hoogte gehouden worden via bewonersbrieven en - waar nodig – ook via bewonersvergaderingen. De werken streven een veiligere omgeving voor iedereen na. We hopen dan ook op wat begrip en geduld van de omwonenden in afwachting hiervan.”

Er zijn al twee kruispunten aangepast in Koningslo. Daar kozen ze ervoor de kruispunten verhoogd aan te leggen. Op deze manier wordt een remmend effect gecreëerd voor het doorgaand verkeer en zal de oversteekbeweging voor voetgangers en fietsers comfortabeler worden.