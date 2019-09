Vzw (W)arm-kracht houdt opnieuw ‘kaftmomenten’ DBS

04 september 2019

10u54 0 Vilvoorde Armoedeorganisatie vzw (W)arm-kracht organiseert ook bij het begin van dit schooljaar verschillende ‘kaftmomenten’ in Vilvoorde. Dinsdag vond de eerste sessie plaats in LDC Kassei.

Heel wat leerlingen van de omliggende scholen kwamen langs met hun te kaften boeken en schoolagenda’s. Vandaag worden de boeken gekaft van 12 tot 18 uur in de bibliotheek, donderdag in LDC Far en vrijdag in LDC Houtem van 15.30 tot 17.30 uur. Op zaterdagmorgen tenslotte kunnen leerlingen van 10 tot 12 uur terecht in de Kringwinkel.