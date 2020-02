Vuilnisman naar ziekenhuis na diepe snijwonde door glasscherven in vuilniszak: “Weinig respectvol tegenover onze afvalophalers” SHVM RDK

15 februari 2020

10u00 0 Vilvoorde Een vuilnisophaler van afvalintercommunale Incovo heeft zich vrijdagochtend in Vilvoorde pijnlijk verwond aan glasscherven die in een vuilniszak waren gestopt. “Inwoners moeten zich echt bewust zijn van de wijze waarop ze afval aanbieden”, klinkt het bij Incovo.

Toen de man een restafvalzak optilde, maakten enkele glasscherven een diepe snijwonde in het been. De lader werd bijgevolg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere controle en verzorging. De politie kwam na het incident ter plaatse en maakte een proces-verbaal op ten laste van de aanbieder van de afvalzak.

“Inwoners moeten zich echt bewust zijn van de wijze waarop ze afval aanbieden”, zegt Jan Buysse, directeur van Incovo. “Afvalzakken met scherpe voorwerpen, niet goed samengebonden papier, veel te zware zakken: het is allemaal weinig respectvol tegenover onze afvalophalers, die nochtans in alle weersomstandigheden de baan op gaan om de inwoners een goede dienstverlening aan te bieden. Om nog maar te zwijgen van agressieve reacties of gevaarlijke manoeuvres van chauffeurs.”

“Toch krijgen we ook heel veel reacties van appreciatie en dankbaarheid van mensen”, voegt Buysse er nog aan toe. “Maar na zo’n ongeval vergeet je dit weer even.”

Twee jaar geleden liep een andere ophaler van Incovo eveneens een ernstige verwonding in het been op, waarbij de boosdoener een scherp keukenmes was. Hij werd onmiddellijk met ernstig bloedverlies en snijwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.