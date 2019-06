Vrouwen in de kijker bij jaarlijkse Tribe Triatlon WHW

30 juni 2019

18u46 0 Vilvoorde Vandaag was het weer triatlondag in Vilvoorde. Naar jaarlijkse gewoonte vond de Tribe Triatlon plaats. Opvallende nieuwigheid was de specifieke vrouwenreeks, waarbij dames het hele parcours voor hen alleen krijgen en op hun tempo hun sprinttriatlon kunnen afwerken.

De focus op vrouwentriatlon kwam er als reactie op een duidelijk probleem. “Er is een gebrek aan vrouwelijke participatie”, klinkt het bij Triatlon Vlaanderen. Daarom werd een specifiek project opgestart om dames de weg naar de veelzijdige sport te helpen vinden. Daarnaast onderscheidde de Tribe Triatlon zich op enkele andere vlakken.

Zo konden bedrijven opnieuw terecht in Vilvoorde. Onder het motto ‘Iedereen kan deelnemen aan een triatlon in Trio’ kunnen 3 collega’s elk een onderdeel afleggen: de eerste collega zwemt 500 m, de tweede collega fietst 20 km en tot slot loopt de derde collega 5 km. Bedrijven kunnen kiezen voor een VIP-formule of enkel deelname.

Ook de kleinsten stonden -als dat al mogelijk was met dit weer- niet in de kou. Kinderen vanaf 6 jaar konden deelnemen aan de triatlon aan aangepaste afstanden. De allerjongsten zwommen onder begeleiding 50 m, fietsten 2 km en liepen 750 m.