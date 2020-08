Vrouw (62) in Porsche rijdt fietser aan: 16-jarige jongen niet in levensgevaar Robby Dierickx

05 augustus 2020

18u08 4

Op het kruispunt van de Schaarbeeklei met de Kasteelstraat in Vilvoorde is woensdag in de late namiddag een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een Porsche Cayman. Het ongeval gebeurde omstreeks 17.15 uur. De exacte omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De 16-jarige fietser, die nog bij bewustzijn was toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is voorlopig niets meer geweten. Volgens de lokale politie blies de 62-jarige bestuurster van de Porsche negatief.