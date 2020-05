Exclusief voor abonnees Vroedvrouw Elien (26) zit weer op de dienst materniteit na enkele weken op de corona-afdeling: “Ik voel me naakt nu, zo zonder dat masker en dat pak” Margo Koekoekx

19 mei 2020

15u11 0 Vilvoorde Elien Deneut (26) liet ongeveer een maand geleden de afdeling materniteit van het AZ Jan Portaels voor wat ze was en trok zonder twijfelen naar de frontlinie toen er nood was aan verpleegkundigen op de corona-afdelingen. Sinds kort staat ze terug op haar vertrouwde dienst. “Ik voelde me de eerste dag precies een toerist op mijn eigen dienst”, zegt de vroedvrouw uit Vilvoorde.

Dag in dag uit hees ze zich samen met haar nieuw samengestelde team in warme pakken en droeg ze spannende mondmaskers. Sinds zaterdag staat ze opnieuw op haar vertrouwde dienst materniteit. “Ik voelde me eigenlijk naakt zo zonder pak, zonder spannend masker. Nu draag ik enkel zo’n licht maskertje, maar eigenlijk voel ik precies niet dat ik dat aanheb. Het is niets in vergelijking met wat we droegen op de corona-afdeling”, vertelt Elien.

