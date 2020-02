Vrijwilligers ruimen knotwilgen op in De Bomputten JCV

01 februari 2020

12u07 0 Vilvoorde Aan de Bomputten in Houtem verzamelden zaterdagochtend vrijwilligers om er de laatste hand te leggen aan een snoeioperatie. Zowel een braamwal als afval van gesnoeide knotwilgen werden er vakkundig opgeruimd.

De wilgen in De Bomputten werden al geknot door de leerlingen van Horteco. De takken werden zaterdag opgeruimd en een braamwal werd er gesnoeid. “Het knotten zorgt ervoor dat de takken niet te zwaar worden en de bomen niet gaan openscheuren. Zo proberen we de honderden wilgen in De Bomputten te beschermen”, zo laat Natuurpunt Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel weten.