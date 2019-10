Vrijstelling op parkeerplaats belasting mogelijk Margo Koekoekx

16u04 2 Vilvoorde Wanneer je een zaak start of woningen bouwt dien je daarvoor de nodige parkeerplaatsen in te calculeren. Sinds 2018 kon de gemeente die verplichting kwijt schelden indien er een goede motivatie is. Doe je dit niet dan betaal je een eenmalige belasting van 10.000 euro per ontbrekende plaats.

Vanaf nu kan de gemeente akkoord gaan met een compensatie van bijvoorbeeld fietsenstallingen. Zaken die kleiner zijn dan 200m2 kunnen ook een vrijstelling verkrijgen.

Fiets

“We moeten hier rekening mee houden. Veel startende ondernemingen kunnen dit niet voorzien of kunnen geen 10.000 per ontbrekende plaats betalen en dat terwijl in het centrum een ondergrondse parking aanwezig is”, verklaart schepen Barbara De Bakker (Groen). “Mensen die een winkel of horecazaak willen openen moeten al gauw 3 of 4 autostaanplaatsen voorzien voor klanten. Dat terwijl het de bedoeling is om gebruik te maken van de bezoekersparking onder de Grote Markt, op de Roosevelt, of beter nog, te voet of met de fiets te komen.”

Een nieuw bouwproject waar 30 wooneenheden in zullen huizen moet bijvoorbeeld 50 parkeerplaatsen voorzien.