Voormalige legerkazerne klaar voor zomer boordevol activiteiten Asiat-site decor van zomerbars, optredens, speeltuigen en sportactiviteiten Robby Dierickx

14 juni 2019

16u49 0 Vilvoorde Voor de Vilvoordenaars is het nog even wachten op het openingsweekend eind deze maand, maar nu al is duidelijk dat de Asiat-site dé zomerse trekpleister in de Zennestad wordt. Het domein van de voormalige legerkazerne is immers twee maanden lang het decor van onder meer optredens, zomerbars en tal van sportactiviteiten. “We willen dat iedereen dit verborgen stukje Vilvoorde ontdekt”, aldus het stadsbestuur.

Op 1 oktober vorig jaar kreeg de stad Vilvoorde de sleutels van de Asiat-site langs de Mechelsesteenweg in handen. Enkele weken later werd een oproep gelanceerd in de hoop ‘Stadsmakers’ – creatieve mensen, ondernemers en/of groepen die een tijdelijk project wilden en konden realiseren op de site - te vinden. Tijdelijk, want de voormalige legerkazerne maakt deel uit van het veel ruimere gebied van Asiat-Darse, waar de stad samen met de inwoners een definitieve invulling voor zoekt. Maar in afwachting daarvan is de Asiat-site komende zomer ongetwijfeld dé trekpleister in de Zennestad.

Het openingsweekend staat voor zaterdag 29 (12 tot 22 uur) en zondag 30 juni (12 tot 19 uur) gepland. Er zullen dat weekend allerlei activiteiten zoals een straatvoetbaltornooi, een pop-upbar, een rommelmarkt, workshops en optredens georganiseerd worden. Het moet het startschot worden van een zomer boordevol activiteiten op de Asiat-site. “Ik roep iedereen op om deze zomer het verborgen stukje Vilvoorde te ontdekken”, zegt schepen Barbara de Bakker (Groen). “Een gebied waar je niet in één keer alle hoekjes van kan ontdekken.”

Na het openingsweekend blijft het activiteiten regenen. Zo is er elk weekend een zomerbar en worden doorheen de zomer diverse workshops, wandelingen, muziekhappenings, jeugdkampen en allerlei andere evenementen georganiseerd. Van 13 tot 15 september zal de site ook onderdak bieden aan het muziek- en kunstenfestival Horst, dat de voorbije jaren op het kasteelterrein in Holsbeek georganiseerd werd. “De zomer in Vilvoorde staat altijd garant voor heel wat leuke evenementen, maar dit jaar hebben we er met de Zomer van Asiat een klepper van formaat bij”, meent schepen Moad El Boudaati (sp.a). “Het programma is veelbelovend en biedt iedereen redenen genoeg om af te zakken naar de voormalige legerkazerne.”

Definitieve invulling

Het stadsbestuur benadrukt dat de zomeractiviteiten als hefboom voor het gebied dienen en dit in afwachting van een definitieve herbestemming voor de hele zone, inclusief de omgeving van de centrale en het Darse-insteekdok. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) ziet het gebied als een potentieel bloeiend en vernieuwd stadsdeel met ruimte voor recreatie en publieksgerichte activiteiten. “Het is geen geheim dat we als jongste en sterkst groeiende stad van Vlaanderen heel wat uitdagingen hebben”, luidt het. “Zeker als we een duurzame, leefbare groene stad willen worden. Daarom zetten we sterk in op een aantrekkelijke publieke ruimte voor fietsers en wandelaars, jong en oud, arm of rijk. We experimenteren met ruimte en activiteiten. We geven de plek terug aan de buurt. Na de zomer evalueren we, zien we wat werkt, wat bijgestuurd moet worden en zoeken we naar geschikte partners om de site voor een langere periode te beheren.”

Via het digitaal platform www.inspraakinvilvoorde.be/asiat-darse kunnen inwoners mee de toekomst van de hele zone bepalen.