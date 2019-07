Voorlopig voetbalveldje en heropend jeugdhuis moeten jongeren bezighouden terwijl woonwijk Houtem één grote bouwwerf is: “Want criminaliteitsfenomenen steken stilaan weer de kop op” Dimitri Berlanger

05 juli 2019

08u53 0 Vilvoorde De jongeren van de sociale woonwijk in Houtem hebben opnieuw een plek waar ze zich kunnen uitleven. Op een terrein van de Inter-Vilvoordse aan de Derdeschoofstraat heeft de stad een terrein onkruidvrij gemaakt en voorzien van voetbaldoelen. Net op tijd voor de zomervakantie. De grootscheepse saneringswerken in de wijk blijven dan ook nog even duren. “Daarom deze tijdelijke oplossing. Die komt niks te vroeg want we zien een aantal criminaliteitsfenomenen opnieuw opduiken. Het is goed dat de jeugd hier opnieuw iets omhanden heeft”, zegt jeugdschepen Moad El Boudaati (sp.a).

De Vilvoordse Huisvestingsmaatschappij en het stadsbestuur hebben al een poos de handen in elkaar geslagen om de sociale woonwijk Keiput in Houtem een nieuwe toekomst te geven. De bedoeling is dat deze ‘groene wijk’ een forse upgrade krijgt. Een reeks oude en versleten gebouwen worden vervangen door 6 nieuwe panden. Hierbij worden 94 appartementen afgebroken en worden er 76 nieuwe gebouwd. Tegelijk worden ook 242 panden gerenoveerd. De werken zijn al sinds vorig jaar bezig en zullen in totaal acht jaar duren.

Het centrale Rodenbachplein wordt ook heraangelegd. Hierbij wordt de voetbalkooi verplaatst naar een andere locatie in de wijk.

Maar je kan geen eieren bakken zonder schalen te breken en dus is de wijk één grote werf waar er voor de jeugd weinig tot niks te beleven valt. De stad wil daar nu verandering in brengen. “We hebben nu een voorlopig voetbalplein aangelegd in de Derdeschoofstraat op een terrein van de Inter-Vilvoordse”, legt jeugdschepen El Boudaati uit. “Dit is ideaal aangezien de werken in de wijk nog een hele tijd gaan duren. Het terrein werd onkruidvrij gemaakt en de doelen werden intussen geplaatst. Er komt ook nog een zitbank en een vuilbak.”

Dat de nood hoog is, mag duidelijk zijn. “Terwijl de werkmannen de doelen plaatsten, stonden er al een dertigtal jongeren ongeduldig met een bal te wachten. Het was tijd dat er naar de jongeren toe enige goede wil getoond werd.”

Ook het jeugdhuis werd recent al officieel heropend. “Midden juli volgt een structurele heropening waarbij de jongeren eigen sleutels krijgen en we hen dus ook kunnen responsabiliseren. Het moet eigen veilige stek zijn waar ze kunnen samen kunnen rondhangen in een aangename sfeer, op de Playstation spelen, praten met elkaar of doodgewoon ontspannen.”

De inspanningen komen niks te vroeg volgens El Boudaati in een wijk die vooral in het verleden geen al te beste reputatie had. “We merken de afgelopen maanden terug een aantal toenemende criminaliteitsfenomenen zoals gauwdiefstallen, drugdealen en –gebruik. Het heeft er zeker mee te maken dat er voor de jongeren nu al een hele poos niks te doen is. Dus gaan ze zich toch groeperen in leegstaande panden waar er geen enkele controle is. En dan is de stap naar illegale praktijken niet ver meer.”

De ruim honderd jongeren in de wijk kunnen zich nu terug uitleven op het voetbalveld. “Het is een plek waar ze kunnen samenkomen en plezier beleven. Meer moet dat niet zijn. Het is ook ideaal gelegen aan de rand van de wijk met zicht op de velden. Er kan dan ook geen probleem van overlast ontstaan.”

Het definitieve speelterrein zal naast het jeugdhuis worden ingepland. “Maar eerst moeten al die werken gedaan zijn. We zullen nog een jaar of zelfs twee verder zijn voor we dat terrein kunnen gebruiken. Het heeft nu geen zin om die investering daar op dit moment al te doen.”