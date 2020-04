Voor het eerst minder testen op corona bij AZ Jan Portaels Margo Koekoekx

06 april 2020

15u10 0 Vilvoorde Maandag opvallend minder mensen getest. Op maandag 6 april werden slechts vier personen op Covid-19 getest.

Momenteel liggen nog steeds 31 patiënten op de corona-afdeling. 6 patiënten met corona liggen op de afdeling intensieve zorgen en twee patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Nog goed nieuws: er is vandaag niemand overleden aan corona bij AZ Jan Portaels.

Dat er minder mensen met ernstige klachten aanmelden of getest worden is positief. Gezien dit het resultaat is van de maatregelen blijft het belangrijk om die te blijven naleven. Handen blijven wassen een gezond verstand gebruiken blijft dus zeker en vast de boodschap.